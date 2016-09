Historisch heiligdom Machu Picchu (Machu Picchu - Peru)







Machu Picchu ligt 2.430 meter boven de zeespiegel in het midden van een tropisch regenwoud, in een buitengewoon mooie omgeving. Het was waarschijnlijk de meest verbazingwekkende stedelijke creatie op het hoogtepunt van het Incarijk.

Het lijkt of haar reusachtige muren, terrassen en glooiingen op een natuurlijke manier zijn uitgehouwen in de rotsformaties.

De stad is een zeldzaam voorbeeld van hoe men ruw, bij de omgeving passend materiaal gebruikte binnen de architectuur.

De natuurlijke omgeving van Machu Picchu – op de oostelijke hellingen van de Andes – omvat het bovenste stroomgebied van de Amazone met zijn rijke diversiteit aan flora en fauna.