Nationaal park Yellowstone (Verenigde Staten)







Het enorme natuurlijke bos van Yellowstone beslaat bijna 9.000 vierkante kilometer. 96% van het park ligt in Wyoming, 3% in Montana en 1% in Idaho.

Het park is onderdeel van de seismisch meest actieve regio van de Rocky Mountains en daarmee een vulkanische ‘hot spot’.

Het park bevat met meer dan 10.000 voorbeelden de helft van alle op de wereld bekende geothermische verschijnselen.

Zo heeft het park ’s werelds grootste concentratie geisers; meer dan 300, wat neerkomt op tweederde van alle geisers ter wereld.

Het Nationaal park Yellowstone is opgericht in 1872 en staat naast z'n natuurpracht ook bekend om de wilde dieren die er voorkomen.