Península Valdés (Patagonie - Argentinie)







Het Península Valdés in Patagonië is van wereldwijde betekenis voor het behoud van zeezoogdieren. Het schiereiland is de thuisbasis van zowel een belangrijke populatie bedreigde Zuidkapers als van aanzienlijke broedpopulaties zuidelijke zeeolifanten en zeeleeuwen.

De orka's in dit gebied hebben zich aangepast aan de lokale kustomstandigheden en een unieke jachtstrategie ontwikkeld.

Zo zwemmen ze met grote snelheid de ondiepe branding in om zeeleeuwen of jonge zeeolifanten te grijpen.

Hierbij komen ze zelf vaak op het strand terecht.

Het Península Valdés kent verder een grote diversiteit aan (migrerende) kustvogels.

De Magelhaenpinguïn is de meest talrijke met bijna 40.000 actieve nesten verdeeld over vijf verschillende kolonies. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Península Valdés in Argentinie. ..... https://goo.gl/SeiCrF