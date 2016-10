Beestachtige dieren: de Europese wilde kat.







Ze ogen lief, maar schijn bedriegt. Ze zien er dan wel schattig uit, maar ook dieren halen smerige streken uit. Dat de verdachte niet de moeite neemt om zelf zijn hol te graven is van oudsher bekend.

Liever trekt de wilde Felis silvestris silvestris zich terug in leegstaande holen van vossen of onbewoonde dassenburchten.

En bij het kraken van een konijnenhol wil hij de vorige bewoner weleens als maaltijd gebruiken. Gedetailleerde informatie over ..... https://goo.gl/ac1kxw