Tasmaanse wildernis (Tasmanie - Australie)







De Tasmaanse wildernis ligt in een gebied dat strenge ijstijden heeft meegemaakt.

Het is een van de laatste grote gematigde regenwouden in de wereld, met een oppervlakte van 1 miljoen hectare.

De parken en reservaten kennen steile ravijnen en vele kalksteengrotten.

Gevonden achterblijfselen in grotten getuigen van menselijke bewoning gedurende meer dan 20.000 jaar.

Het gebied strekt zich uit over een groot deel van het zuidwesten van Tasmanië waaronder een aantal eilanden voor de kust.

Het insulaire karakter van Tasmanië heeft ertoe bijgedragen dat de fauna in de Tasmaanse wildernis uniek is, omdat er geen invloeden van exotische faunasoorten mogelijk waren. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de Tasmaanse wildernis in Australie. https://goo.gl/EqgX3c