Historisch centrum van Graz en slot Eggenberg (Graz - Oostenrijk)







Het historisch centrum van de stad Graz en het slot Eggenberg zijn perfecte voorbeelden van hoe het leven in een centraal-Europees stedelijk gebied is beïnvloed door de eeuwenlange aanwezigheid van de Habsburgers. En ze laten zien dat de belangrijkste adellijke families een grote culturele en artistieke rol hebben gespeeld.

Stad en slot zijn een harmonieuze mix van verschillende architecturale stijlen en bewegingen in Midden-en Zuid-Europa, die elkaar opvolgden vanaf de Middeleeuwen tot de 18e eeuw.

Het historische centrum en slot Eggenberg vormen een divers en uitgebreid geheel van architectonische, decoratieve en landschappelijke voorbeelden van de eerdergenoemde invloeden.