Belforten van België. (Belgie)









De 23 belforten in het noorden van Frankrijk en het belfort van Gembloux in België werden gebouwd tussen de 11e en 17e eeuw en tonen Romaanse, Gotische, Renaissance en Barok architectuurstijlen.

Deze inschrijving op de Werelderfgoedlijst is een uitbreiding van de 32 in 1999 ingeschreven belforten van Vlaanderen en Wallonië.

Waar Italiaanse, Duitse en Engelse steden er voornamelijk voor kozen donjons, (symbool van de (land)heren) of klokkentorens (symbool van de kerk) te bouwen, werd in een deel van Noordwest-Europa gekozen voor belforten.

Belforten symboliseren de macht van de schepenen en de invloed en rijkdom van steden door de eeuwen heen. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de Belforten in Belgie. https://goo.gl/9iOllx