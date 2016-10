Nakurumeer (Kenia)







Het Nakurumeer is een van de meren van de Grote Slenk. Het ligt ten zuiden van Nakuru, in centraal-Kenia en is beschermd zowel door de instelling van het nationaal park Lake Nakuru, als door de erkenning door de UNESCO van het gebied in 2011 als werelderfgoed.

Het Nakurumeer maakt hier deel uit van het beschermde systeem van Keniaanse meren in de Grote Riftvallei.

