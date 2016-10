Nyosmeer (Kameroen)







Het Nyosmeer is een kratermeer in Kameroen, ruim 300 km ten noordwesten van Yaoundé. Het is een ongeveer 200 m diep meer in een inactieve vulkaan.

Een natuurlijk gevormde dam van vulkanische rotsen zorgt ervoor dat het water het meer niet uitstroomt. Op 21 augustus 1986 kwamen in het dunbevolkt gebied nabij het Nyosmeer 1.724 mensen en 3000 stuks vee om het leven.

Ook waren alle dieren dood.

