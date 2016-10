Andere artikelen







Koninklijk Paleis, Phnom Penh (Phnom Penh - Cambodja)







Het Koninklijk Paleis, in Phnom Penh, Cambodja, is een complex van gebouwen die dienst doet als de koninklijke residentie van de koning van Cambodja. Zijn volledige naam in de Khmer taal is Preah Barum Reachea Veang Chaktomuk Serei Mongkol.

De koningen van Cambodja hebben bezet omdat het werd gebouwd in 1860, met een periode van afwezigheid toen het land tijdens en na het bewind van de in beroering kwam Khmer Rouge.

Het paleis werd gebouwd na Koning Norodom verhuisde de koninklijke hoofdstad van Oudong naar Phnom Penh in het midden van de 19e eeuw.

Het werd gebouwd bovenop een oude citadel genaamd Banteay Kev.

Het kijkt uit naar het oosten en is gelegen aan de westelijke oever van het kruis afdeling van de Tonle Sap-rivier en de Mekong rivier genaamd Chaktomuk. De vijf mooiste wallpapers en foto's van het Koninklijk Paleis in Cambodja. ..... https://goo.gl/inldVe



Artikel links https://goo.gl/inldVe



Geplaatst op 11 oktober 2016 11:03 en 18 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.