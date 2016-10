Provinciaal dinosauruspark (Alberta - Canada)







Het Provinciaal dinosauruspark ligt in de ‘Badlands’ in het hart van de provincie Alberta. Dit deel van Canada was 15.000 jaar geleden vlak en bedekt met een ijskap van ongeveer 600 meter dik.

Het natuurgebied is prachtig en bevat daarnaast enkele van de belangrijkste fossiele vondsten van het ‘Reptielen Tijdperk’ ooit gedaan, in het bijzonder 35 soorten dinosaurussen die dateren van ongeveer 75 miljoen jaar geleden.

Grote rivieren die hier 75 miljoen jaar geleden stroomden, lieten zand en modder achter.

Deze maken nu deel uit van de valleimuren en heuvels in het huidige Provinciaal dinosauruspark.