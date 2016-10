Don Juanmeer (Antartica)

Het Don Juanmeer is een meer in Antarctica, in een van de Droge Valleien van McMurdo.

Met een zoutgehalte van boven de 40% is het Don Juanmeer het zoutste meer ter wereld.

Het meer werd ontdekt in 1961 en is vernoemd naar twee helikopterpiloten, Don Roe en John Hickey.

