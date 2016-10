Salpeterfabrieken van Humberstone en Santa Laura (Chili)







De Salpeterfabrieken van Humberstone en Santa Laura omvatten meer dan 200 voormalige salpeterfabrieken waar werknemers uit Chili, Peru en Bolivia woonden in bedrijfssteden. Hierdoor ontstond een onderscheidende gemeenschappelijke pampinos cultuur, die tot uitdrukking kwam in hun rijke taal, creativiteit, solidariteit en vooral in hun baanbrekende strijd voor sociale rechtvaardigheid, die een grote invloed op de sociale geschiedenis heeft gehad.

Humberstone en Santa Laura liggen in de afgelegen Pampas, een van de droogste woestijnen op aarde.

Vanaf 1880 woonden en werkten duizenden pampinos hier 60 jaar lang om het grootste salpeterdepot ter wereld te verwerken tot kaliumnitraat, de landbouwmeststof die Chili grote welvaart bracht.