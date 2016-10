Taishan berg (China)







De heilige berg Taishan (‘shan’ betekent ‘berg’) vormde bijna 2.000 jaar lang een bedevaartsoord voor Chinese keizers van verschillende dynastieën.

De berg is altijd een inspiratiebron voor Chinese kunstenaars en geleerden geweest.

De gevonden kunstschatten zijn in perfecte harmonie met hun natuurlijke omgeving.

Gerenommeerde geleerden – waaronder Confucius wiens geboorteplaats Qufu slechts 70 kilometer verwijderd is van Taishan – hebben gedichten, proza en kalligrafie opgedragen aan de berg.

De tempel van de God van Taishan en de Tempel der Azuren Wolken – opgedragen aan zijn dochter, godin Laomu – dienden als model voor andere tempels tijdens de keizertijd in China.