Andere artikelen







Stari Grad vlakte (Hvar - Kroatie)







De Stari Grad vlakte bevindt zich op het eiland Hvar.

Het is een cultureel landschap dat grotendeels intact is gebleven sinds het gekoloniseerd werd door Ionische Grieken uit Paros in de 4e eeuw voor Christus.

De oorspronkelijke agrarische activiteiten van deze vruchtbare vlakte – voornamelijk gericht op druiven en olijven – zijn gehandhaafd sinds de Griekse tijden tot op heden.

Het gebied is ook een natuurreservaat.

Het landschap beschikt over oude stenen muren en randen en kleine stenen schuilplaatsen.

Ze getuigen van het oude geometrische systeem van landverdeling dat de oude Grieken gebruikten: de chora, die al meer dan 24 eeuwen lang nagenoeg intact is gebleven. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de Stari Grad vlakte in Kroatie. https://goo.gl/QkaXnx



Artikel links https://goo.gl/QkaXnx



Geplaatst op 15 oktober 2016 11:56 en 16 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.