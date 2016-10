117 uur wachten moest deze fotograaf bij -50 graden.

Voor natuurfotografie moet je héél veel geduld en doorzettingsvermogen hebben.

Dat zagen we al bij deze fotograaf die 6 jaar (en 720.000 pogingen) deed tot hij eindelijk zijn ultieme droomfoto had.

Maar ook om ijsberen met jonkies te fotograferen moet je veel geduld hebben.

Zo heeft natuurfotografe Daisy Gilardini maar liefst 117 uur (in 13 dagen tijd) lang in de winterse kou van -50°C gewacht, tot ze de onderstaande foto’s kon schieten.

Maar het resultaat..... https://goo.gl/hcBi6l