IJsfjord Ilulissat (Groenland - Denemarken)

IJsfjord Ilulissat omvat 40.240 hectare en ligt aan de westkust van Groenland, 250 kilometer ten noorden van de poolcirkel.

De fjord vormt de zeemond van Semeq Kujalleq, een van de weinige gletsjers waardoor de Groenlandse ijskap de zee bereikt.

Sermeq Kujalleq is een van de snelste (19 meter per dag) en actiefste gletsjers ter wereld.

Meer dan 250 jaar studie naar dit gebied heeft bijgedragen aan het begrijpen van klimaatverandering en de ijskapglaciologie.

De combinatie van een enorme ijskap en de dramatische geluiden van een snelle gletsjerijsstroom in een fjord van IJsbergen, maakt van dit gebied een indrukwekkend natuurverschijnsel.

De 5 mooiste wallpapers en foto's van Ilulissat op Groenland. https://goo.gl/zgcdqD