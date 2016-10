Andere artikelen







Qhapaq Ñan, het Andes-wegsysteem (Ecuador)







Qhapaq Ñan is het wegsysteem van de Inca’s door het Andes Gebergte. Het is een uitgebreid communicatie-, handels- en verdedigingsnetwerk van wegen dat 30.000 kilometer beslaat.

Het loopt door een van ’s werelds meest extreme geografische terreinen en werd gedurende een aantal eeuwen gebouwd op basis van een pre-Inca infrastructuur.

Het bijzondere wegennet verbond de met sneeuw bedekte pieken van de Andes – op meer dan 6000 meter hoogte – met de kust en gaat daarbij door hete regenwouden, vruchtbare valleien en pure woestijnen.

Qhapac Ñan was op z’n meest uitgebreid in de 15e eeuw toen het zich uitstrekte over de lengte en breedte van de Andes.

Het Andes-wegsysteem omvat 274 aangewezen sites verspreid over meer dan 6000 kilometer.

Deze plekken laten zien dat het wegennetwerk heeft gezorgd voor sociale, politieke, architectonische en technische successen.

Andere positieve gevolgen van het wegsysteem zijn de infrastructuur voor handel, huisvesting en opslag en het ontstaan van belangrijke religieuze plekken. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Qhepaq Ñan in Ecuador. https://goo.gl/He0cta



