Historisch Caïro (Caïro - Egypte)







Weggestopt tussen het moderne stedelijke gebied van Caïro, ligt een van ’s werelds oudste islamitische steden.

De stad – met zijn beroemde moskeeën, madrassas, hammams en fonteinen – werd in de 10e eeuw gesticht, ontwikkelde zich tot het nieuwe centrum van de islamitische wereld en kende haar hoogtepunt in de 14e eeuw.

Er zijn maar weinig steden in de wereld zo rijk aan oude gebouwen als Caïro: het historische centrum aan de oostelijke oever van de Nijl telt niet minder dan 600 monumenten die dateren uit de 7e tot de 20e eeuw, verdeeld over verschillende delen van de goed intact gebleven stad. De vijf mooiste wallpapers en foto van Caïro in Egypte. https://goo.gl/2wQen3