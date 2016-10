Andere artikelen







Rond de ruïnes van de cisterciënzer Fountains Abbey en Fountains Hall Castle in Yorkshire, werd een opvallend landschap gecreëerd. Het bijzondere zit hem in de 18e-eeuwse landschapsarchitectuur, de tuinen en gracht, de 19e-eeuwse plantages en vergezichten en het neogotische kasteel van Studley Royal.

Fountains Abbey werd in 1132 opgericht en was al snel een van de grootste en rijkste cisterciënzer abdijen in Groot-Brittannië.

In 1539 sloot Henry VIII de abdij tijdens de Dissolution of the Monasteries (Ontbinding van de Kloosters).

Het park en de abdijruïnes illustreren de kracht van het middeleeuwse kloosterleven en de smaak en rijkdom van de Europese hogere klassen in de 18e eeuw. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Studley Royal Park en Fountains Abbey-ruines in Engeland. https://goo.gl/2aq5Gi



Geplaatst op 21 oktober 2016

