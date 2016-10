Kathedraal van Amiens (Amiens - Frankrijk)







De kathedraal van Amiens ligt in het hart van Picardië en is een van de grootste – 145 meter lang en 70 meter breed – ‘klassieke’ gotische kerken van de 13e eeuw.

De kathedraal is opmerkelijk vanwege de samenhang van zijn ontwerp, de schoonheid van de drie-rijen interieurverhoging, de grote overdekte galerijen, het triforium en de hoge ramen.

Vooral bijzonder is de mooie uitstalling van beelden op de hoofdfaçade en in het zuidelijke dwarsschip.

De kathedraal herbergt twee bronzen graven, die getuigen van 13e-eeuwse gieterijtechnieken.

Waaronder die van Edward de Foutilloy, de bisschop die in 1220 begon met de reconstructie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Amiens.