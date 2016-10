Ananas.

De ananas is een grote samengestelde vrucht en ontstaat uit vele kleine besjes die samengroeien.

De ananas kan wel 30 cm lang en meer dan 4 kg zwaar worden, heeft bovenop een rozet van bladeren en is cilindrisch tot kegelvormig.

De kleur van de schil is groenachtig tot bruinachtig, het vruchtvlees is lichtgeel tot geel en de smaak is zoet tot zoetzuur.

De grootte, de vorm, de smaak en de kleur zijn zeer verschillend afhankelijk van de variëteit. https://goo.gl/w5nN4m