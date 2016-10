Beestachtige dieren: de Ekster.

Ze ogen lief, maar schijn bedriegt.

Ze zien er dan wel schattig uit, maar ook dieren halen smerige streken uit.

In het Franse toneelstuk La Pie voleuse ou la Servante de Palaiseau uit 1815 wordt een dienstmeid beschuldigd van de diefstal van een zilveren lepel.

Later blijkt een ekster hem gestolen te hebben.

Het verhaal komt terug in Rossini's opera La gazza ladra en in verschillende strips, boeken en tekenfilms.

Sindsdien leren kinderen