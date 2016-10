Residentie van Würzburg met hoftuinen en residentieplein (Würzburg - Duitsland)







Dit prachtige barokke paleis – een van de grootste en mooiste in Duitsland en omgeven door prachtige tuinen – werd gebouwd onder het patronaat van de prins-bisschoppen Lothar Franz en Friedrich Carl von Schönborn. Het werd gebouwd en gedecoreerd in de 18e eeuw door een internationaal team van architecten, schilders (waaronder Tiepolo), beeldhouwers en stukadoren, onder leiding van Balthasar Neumann.

Het meest bezienswaardig zijn de hofkerk waarvan het interieur rijk versierd is met schilderingen, beelden en ornamenten.

Het trappenhuis is beroemd om het grootste fresco ter wereld – geschilderd door Tiepolo – en de keizerszaal is het centrale punt in het paleis.