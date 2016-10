Beestachtige dieren: de Hermelijn.

Ze ogen lief, maar schijn bedriegt.

Ze zien er dan wel schattig uit, maar ook dieren halen smerige streken uit.

Hermelijnen paren in mei en juni, maar de vrouwtjes kennen een zogeheten "verlengde draagtijd".

Na bevruchting deelt de eicel een paar keer, daarna gaat het embryo een rustpauze in.

Pas na de winter ontwikkelden de embryo's zich verder zodat de jongen geboren worden in april.

