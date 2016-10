Middeleeuwse stad Rhodos (Rhodos - Griekenland)







De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta bezette Rhodos van 1309 tot 1523.

In deze periode transformeerden ze de stad in een bolwerk door de bouw van fortificaties.

De stad kwam vervolgens onder Turks en Italiaans bewind.

Met het Paleis van de Grote Meesters, het Grote Ziekenhuis en de Straat van de Ridders is de bovenstad een van de mooiste stedelijke ensembles van de gotische periode.

In de benedenstad bestaat de gotische architectuur naast moskeeën, openbare baden en andere gebouwen uit de Ottomaanse periode. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Rhodos in Griekenland. https://goo.gl/MIMlrF