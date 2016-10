Een straat, weg of laan. Wat is het verschil?







Oorspronkelijk was een laan een weg of straat met aan weerszijden bomen. Een erg is van oudsher een verbinding tussen 2 steden of dorpen en een straat ligt binnen de bebouwde kom, met huizen aan beide zijden.

Tegenwoordig zijn die scheidslijnen niet zo hard meer.

