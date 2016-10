Blue Lagoon (Grindavik - IJsland)

The Blue Lagoon is een geothermisch bad in de buurt van Grindavík, zuidwest IJsland.

Het bad, of eigenlijk een kunstmatig meer, ligt in een oud met mossen begroeid lavaveld.

Het water heeft een temperatuur van 39 graden celsius en bevat ongeveer 2,5% zout.

Het warme water is eigenlijk een bijproduct van de geothermische elektriciteitscentrale van Svartsengi.

Het water is rijk aan mineralen, silicaten en blauwwieren die het een lichtblauwe, bijna opalescerende kleur geven.

Het bad trekt veel mensen met de huidziekte psoriasis omdat het water een helende werking zou hebben.

Het bad is een van de grootste toeristische trekpleisters van IJsland.

