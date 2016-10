Hoe is het idee ontstaan voor de wandel- en avond vierdaagse?







De wandelvierdaagse werd in 1909 geïntroduceerd door de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, die in het jaar daarvoor werd opgericht. Het doel van deze door legerofficieren opgerichte bond: 'de lichamelijke opvoeding van het volk in al zijne lagen te helpen bevorderen'. Deelnemers moesten 140 km afleggen in 4 dagen, 35 km per dag.

