Sangiran - gebied van de eerste mens (Sangiran - Indonesie)







Opgravingen inSangiran - gebied van de eerste mens (Sangiran - Indonesie) Sangiran tussen 1936 en 1941 leidden tot de ontdekking van een eerste mensachtig fossiel. Daaropvolgend werden nog zo’n 50 fossielen van de Meganthropus paleo en Pithecanthropus erectus/Homo erectus gevonden.

Dit komt neer op de helft van alle in de wereld bekende mensachtige fossielen.

Sangiran wordt al anderhalf miljoen jaar lang bewoond en is daarom één van de belangrijkste gebieden op aarde voor het begrijpen van de evolutie van de mens.

Het buitengewone fossiele materiaal dat tijdens de opgravingen tevoorschijn is gekomen, illustreert de ontwikkeling van Homo sapiens van het Vroeg Pleistoceen naar het heden. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Sangiran in Indonesie. https://goo.gl/6bsWpp