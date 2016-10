Historisch centrum van Florence (Florence - Italie)







Florence – gebouwd op een Etruskische nederzetting – is het symbool van de Renaissance. De stad steeg tot economische en culturele superioriteit onder leiding van de De Medici-familie in de 15e en 16e eeuw.

De artistieke creativiteit die zich 600 jaar lang ontwikkelde, is zichtbaar in de 13e-eeuwse kathedraal Santa Maria del Fiore, de kerk van Santa Croce, het Uffizi en het Palazzo Pitti.

De stad bereikte haar hoogtepunt in de 15e eeuw, mede dankzij genieën als architecten Filippo Brunelleschi en Leon Battista Alberti, schilders Masaccio, Paolo Uccello en Sandro Botticelli, en beeldhouwers Donatello, Lorenzo Ghiberti en Luca della Robbia, en de onvergetelijke Michelangelo Buonarotti en Leonardo da Vinci. De vijf mooiste wallpapers en foto's van Florence in Italie. https://goo.gl/gPD4mi