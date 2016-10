Yakushima (Japan)







Yakushima is een berggebied van bijna 2.000 meter hoog in het binnenland van Yaku eiland, waar de palearctische en oosterse biotische regio's samenkomen. Yakushima kent een rijke flora van ongeveer 1.900 soorten en subsoorten, waaronder eeuwenoude exemplaren van de sugi (Japanse ceder).

Het berggebied bevat ook restanten van een gematigd-warm, oeroud bos dat uniek is voor deze regio.