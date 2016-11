Andere artikelen







Melaka en George Town hebben zich ontwikkeld gedurende 500 jaar handel en culturele uitwisseling tussen Oost en West in de Straat van Malakka. Door de Aziatische en Europese invloeden is er in de steden een specifiek multicultureel erfgoed te vinden, zowel materieel als immaterieel.

Met zijn overheidsgebouwen, kerken, pleinen en vestingwerken toont Melaka de vroege stadia van de geschiedenis uit het 15e-eeuwse Maleise sultanaat en de Portugese en Nederlandse periode die vroeg 16e eeuw begon.

George Town heeft karakteristieke regerings- en handelsgebouwen en vertegenwoordigt het Britse tijdperk vanaf eind 1700.

De twee steden vormen een architectonisch en cultureel stadsbeeld uniek voor Oost en Zuidoost Azië.



