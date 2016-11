Ħal Saflieni Hypogeum (Malta)







Het hypogeum van Ħal Saflieni is een enorm ondergronds bouwwerk dat circa 2500 voor Christus gegraven is. Hierbij is gebruik gemaakt van een reusachtig touwwerk om grote blokken koraalachtig kalksteen naar boven te halen.

Was het oorspronkelijk misschien een heiligdom, in de prehistorie werd het een necropolis.

Dit ‘labyrint’, zoals het vaak wordt genoemd, bestaat uit een reeks ovale kamers en cellen, te bereiken via verschillende gangen.

De megalithische muren zijn gemaakt van reusachtig metselwerk, grote onregelmatige blokken van krijtachtig koraalsteen zonder mortel.

De belangrijkste kamers onderscheiden zich door hun koepelvormige gewelf en de aanwezigheid van nissen die deuren en ramen suggereren.