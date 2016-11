Andere artikelen







De Ksar van Aït-Ben-Haddou – een groep uit leem opgetrokken huizen omgeven door hoge muren – is een goed voorbeeld van een traditionele leefomgeving in het Pre-Sahara gebied ten zuiden van het Atlas gebergte. De huizen staan dicht op elkaar binnen de verdedigingsmuren, die worden versterkt door hoektorens.

Sommige huizen zijn bescheiden, anderen lijken op kleine stedelijke kastelen met hoge hoektorens en de bovenste delen versierd met motieven in baksteen.

Aït-Ben-Haddou ligt in de provincie Ouarzazate en geeft een goed beeld van de aarden bouwtechnieken in de pre-Sahara.

Aït-Ben-Haddou ligt in de provincie Ouarzazate en geeft een goed beeld van de aarden bouwtechnieken in de pre-Sahara.

De oudste constructies lijken niet vroeger dan de 17e eeuw te zijn, hoewel hun structuur en techniek al eerder werden toegepast in de valleien van Zuid-Marokko.



