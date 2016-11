Irrigatie in Kansas (VS)







Irrigatierondjes. Zijn ze hier in Kansas (VS) gek op ronde gazonnetjes?

Nee, dit zijn de sporen van cirkelirrigatie, een manier om je gewassen van water te voorzien met een draaiende sproeier.

En dat levert groene cirkels op. Met Google Earth ..... https://goo.gl/HQEg87