Andere artikelen







Geodetische boog van Struve (Noorwegen)







De Struve-boog is een keten van driehoeksmeetpunten die zich uitstrekt van Hammerfest in Noorwegen tot de Zwarte Zee. De oorspronkelijke boog bestond uit 258 driehoeken met 265 hoofdstationpunten, allemaal onderdeel van het onderzoek dat de astronoom Friedrich Georg Wilhelm Struve deed tussen 1816 en 1855.

Het resultaat was de eerste nauwkeurige meting van het lange segment van een meridiaan.

Mede dankzij het onderzoek kon de exacte grootte en vorm van de planeet vastgesteld worden.

Er resteren nog 34 van de oorspronkelijke punten gemarkeerd als een geboord gat in een rots, een ijzeren kruis, steenhopen of obelisken.

De Struve-boog gaat door 10 landen en beslaat ruim 2.820 kilometer. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de boog van Struve in Noorwegen. https://goo.gl/5dExJ7



Artikel links https://goo.gl/5dExJ7



Geplaatst op 08 november 2016 10:23 en 8 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.