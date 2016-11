Archeologisch gebied van Chavín (Chavin de Huantar - Peru)







Het dorp Chavín de Huantar ligt in een hooggelegen vallei van de Peruaanse Andes op een hoogte van 3.177 meter. Het archeologisch gebied van Chavín was een voormalige plaats van aanbidding en een van de vroegste en meest bekende precolumbiaanse plekken.

Chavín gaf z'n naam aan de Chavín cultuur – een van de oude beschavingen van Zuid-Amerika die vooraf ging aan die van bijvoorbeeld Salinar Maranga en Nasca – die ontwikkelde tussen 1500 en 300 voor Christus.

Het uiterlijk van het gebied is opvallend, met een complex van terrassen en pleinen omringd door structuren van bewerkte stenen en de voornamelijk zoömorfische versiering.