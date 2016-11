Historisch centrum van Warschau (Polen)







Meer dan 85% van het historisch centrum van Warschau werd door nazitroepen vernietigd tijdens de Opstand van Warschau in augustus 1944. Na de oorlog hebben de burgers van de stad vijf jaar lang een reconstructieplan uitgevoerd.

Het resultaat is de huidige uiterst precieze restauratie van de oude stad, met zijn kerken, paleizen en marktplein.

Het is een goed voorbeeld van een bijna volledige reconstructie van de geschiedenisspanne van de 13e tot de 20e eeuw.

Het historisch centrum toont een mix van verschillende stijlen – van gotiek tot barok – en bijna elk gebouw in de oude binnenstad heeft een unieke architectonische stijl.