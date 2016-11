Klooster van Batalha (Batalha - Portugal)







Het Dominicaanse klooster van Batalha werd gebouwd om de overwinning van de Portugezen op de Castilianen te herdenken, in de slag van Aljubarrota in 1385. Het moest dienen als begraafplaats van de leden van het Portugese koningshuis.

De daaropvolgende twee eeuwen zou het complex het belangrijkste bouwproject van de Portugese monarchie worden.

Tijdens de bouw ontwikkelde zich een zeer originele, nationale gotische stijl, die sterk beïnvloed werd door de Manuelijnse kunst.

Een meesterwerk hiervan is het Koninklijk Klooster, dat in 1416 werd voltooid.

Het grootste deel van het monumentale kloostercomplex Batalha dateert uit de regeringsperiode van João I.