Dinosaurier

De dinosauriërs of dinosaurussen — de eerste benaming is de vertaling in het Nederlands van Dinosauria, de wetenschappelijke naam van de groep — vormen een diergroep, behorend tot de Archosauria, die stamt uit het Mesozoïcum.

