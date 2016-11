Weersverwachting: Regenbui.







Kun je het op commando laten regenen, de bliksem sturen of een orkaan onderdrukken? De Amerikaanse onderzoeker Bernard Vonnegut vond in 1946 een manier om de regen te regelen.

In de natuur ontstaat regen als waterdamp in de luct op een klein deeltje, zand of stof, condenseert.

Meer en meer waterdamp laten de druppel in spe groeien, totdat hij zo zwaar is dat hij omlaag valt.

Vonnegut zag dat