Cultureel en historisch geheel van de Solovetsky eilanden (Solovetsky - Rusland)







De Solovetsky archipel bestaat uit zes eilanden in het westelijke deel van de Witte Zee en beslaat in totaal 300 vierkante kilometer. De eilanden zijn bewoond sinds het Mesolithicum.

Toen waren de weersomstandigheden gunstiger dan tegenwoordig.

De Solovetsky eilanden vormen een uitstekend voorbeeld van een kloosternederzetting in de onherbergzame omgeving van Noord-Europa.

Het illustreert het geloof, doorzettingsvermogen en ondernemerschap van laatmiddeleeuwse religieuze gemeenschappen.

Het Solovetsky klooster werd opgericht door drie monniken in 1430 en uitgebreid in de daaropvolgende eeuwen.

Hierdoor spreidde het zich niet alleen uit over de belangrijkste eilanden van de archipel, maar ook over grote stukken van het vasteland.