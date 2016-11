Maloti-Drakensberg park (Zuid-Afrika)







Het Maloti-Drakensberg park is van uitzonderlijke schoonheid met z'n stijgende basaltische steunpilaren, dramatische dieptes, gouden zandsteenwallen, graslanden, steile rivierdalen en rotsachtige kloven. Het park strekt zich uit langs de grens met Lesotho, waardoor het een belangrijk toevluchtsoord is voor meer dan 250 endemische plantensoorten en bijbehorende fauna.

Het gebied kent veel grotten en rotsen, met daarin de grootste, meest geconcentreerde groep rotstekeningen in Afrika ten zuiden van de Sahara.

De tekeningen werden 4.000 jaar geleden gemaakt door het inmiddels uitgestorven volk San.

Ze weerspiegelen hun spirituele leven en zijn van uitstekende kwaliteit, divers qua onderwerpen en de manier waarop dieren en mensen worden weergegeven. De vijf mooiste wallpapers en foto's van het Maloti-Drakensberg park in Zuid-Afrika. https://goo.gl/TjxAHI