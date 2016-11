Werken van Antoni Gaudí (Barcelona - Spanje)







De architect Antoni Gaudí (1852-1926) realiseerde zeven bouwwerken in of nabij Barcelona: Parque Güell, Palacio Güell, Casa Milà, Casa Vicens, de gevel en crypte van de Sagrada Familia, Casa Batlló en de Crypte van de Colonia Güell. Ze getuigen van Gaudi's uitzonderlijk creatieve bijdrage aan de ontwikkeling van de architectuur en bouwtechniek in de laat 19e en vroeg 20e eeuw.

De monumenten tonen een eclectische en tegelijkertijd zeer persoonlijke stijl die vrijelijk werd toegepast bij het ontwerp van tuinen, beelden, decoratieve kunsten en architectuur.

Gaudí's werk getuigt van de culturele en artistieke stromingen in zijn tijd, vertegenwoordigd door het Modernisme van Catalonië.