Oude stad van Bern (Zwitserland)

Bern werd in de 12e eeuw gebouwd op een heuvel omringd door de rivier de Aar. De stad heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld volgens een concept van uitzonderlijke en samenhangende planning.

De gebouwen in de oude stad dateren uit verschillende periodes en bevatten 15e-eeuwse arcades en 16e-eeuwse fonteinen.

Het grootste deel van de middeleeuwse stad werd in de 18e eeuw gerestaureerd, maar het heeft zijn oorspronkelijke karakter behouden.

Bern biedt vandaag de dag een contrast van oude monumenten en moderne gebouwen.

In bepaalde gebieden zijn nog steeds traditionele oude straatjes met arcades te vinden, het merendeel daarvan is wandelpromenade.