Hattusha: hoofdstad van het Hettitische rijk (Hattusha - Turkije)

De archeologische plaats Hattusha is de voormalige hoofdstad van het Hettitische rijk. De plek is opmerkelijk vanwege zijn stedelijke organisatie, de bouwwerken die bewaard zijn gebleven (tempels, koninklijke residenties, vestingwerken), de rijkelijke decoratie van de Leeuwenpoort en de Koninklijke Poort en rotskunst in Yazilikaya.

Hattusha had in het 2e millennium voor Christus aanzienlijke invloed in Anatolië en Noord-Syrië.

De stad werd ontdekt in 1834, maar men begon pas in 1906 met opgravingen.

Toen werd er een kopie van een vredesverdrag tussen Hattushili III en farao Ramses II ontdekt, waardoor de identificatie van Hattusha mogelijk werd gemaakt.