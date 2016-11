Nationaal Park Everglades (Florida - Verenigde Staten)







Deze plek in het zuidelijke puntje van Florida wordt ook wel de 'rivier van gras die ongemerkt vanuit het achterland de zee instroomt' genoemd. De uitzonderlijke verscheidenheid op gebied van waterhabitats heeft het park gemaakt tot een toevluchtsoord voor een groot aantal vogels, reptielen en bedreigde soorten, zoals de zeekoe.

Op 6 december 1947 werd de Everglades uitgeroepen tot nationaal park.

Het park werd in 1976 erkend als een biosfeerreservaat, in 1979 vermeld op de Werelderfgoedlijst en in 1987 aangewezen als watergebied van internationale betekenis.

De totale oppervlakte van het nationaal park werd in 1989 uitgebreid van 566 naar 788 hectare. De vijf mooiste wallpapers en foto's van de Everglades in de Verenigde Staten. https://goo.gl/8wpqGb