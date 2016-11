My Son-heiligdom (Vietnam)







Het My Son heiligdom dateert uit de 4e tot 13e eeuw voor Christus. In die periode ontwikkelde zich bij de kust van het hedendaagse Vietnam een unieke cultuur, die zijn spirituele oorsprong vond in het Indisch hindoeïsme.

Dit blijkt duidelijk uit de overblijfselen van een reeks indrukwekkende toren-tempels, gelegen in een stad die voor het grootste deel van haar bestaan de religieuze en politieke hoofdstad was van het koninkrijk van Champa.

Onder invloed van het Indiaas hindoeïsme werden veel tempels gebouwd om Hindoegoden te eren.

Hoewel Mahayana-boeddhisten de Cham-cultuur binnendrong, bleef het hindoeïsme de gevestigde staatsgodsdienst.