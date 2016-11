Andere artikelen







Jezuïtisch huizenblok en verblijven in Córdoba (Cordoba - Argentinie)







Het Jezuïtische huizenblok in Córdoba – het hart van de voormalige Jezuïtische provincie Paraguay – bevat de kerngebouwen van het Jezuïtische systeem: de universiteit, de kerk en het verblijf van de Sociëteit van Jezus en het college. Naast het huizenblok en de vijf estancias – landbouwverblijven – zijn er op deze plek ook religieuze en seculiere gebouwen te vinden.

De Jezuïtische gebouwen zijn een uitzonderlijk voorbeeld van de fusie tussen Europese en inheemse waarden en culturen.

Ze illustreren het unieke religieuze, sociale en economische experiment dat de katholieke orde in de 17e en 18e eeuw meer dan 150 jaar lang uitvoerde in Zuid-Amerika. De vijf mooiste wallpapers en foto's van het Jezuitisch huizenblok en verblijven in Cordoba. https://goo.gl/PXtV2l



Artikel links https://goo.gl/PXtV2l



Geplaatst op 22 november 2016 09:55 en 3 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.